В Мытищах госпитализировали двух человек после падения лифта

Двух человек госпитализировали после падения лифта в Мытищах в четверг, 30 июня. Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное и средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«В результате происшествия в Мытищах пострадали шесть человек, все осмотрены на месте бригадами скорой помощи. Двое госпитализированы в подведомственную Минздраву медицинскую организацию, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести», — сказали в пресс-службе ведомства агентству городских новостей «Москва».

Четверо пострадавших не нуждаются в госпитализации.

Ранее в этот день лифт с людьми упал в офисном здании в Мытищах по адресу: улица Карла Маркса, 4а. В результате ЧП пострадали шесть человек. Сигнал о падении лифта поступил в 10:30 мск.

Лифт упал с первого этажа на цокольный, передает RT. Детей среди пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.