Губернатор Подмосковья отметил ажиотажный спрос на пляжный отдых в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг, 30 июня, рассказал, что все больше людей приезжают отдыхать на пляжи региона. Особый ажиотаж наблюдается в выходные дни.

«Несмотря на то что май был прохладный и первая половина, декада июня тоже особо не радовала, сейчас видим просто огромный ажиотаж. Конечно, не такой, как на Черноморском побережье, там сейчас перегруз», — отметил Воробьев.

По словам чиновника, на пляжи Московской области сейчас завозят песок с двух карьеров, чтобы отдых жителей и гостей Подмосковья был более комфортным.

Воробьев указал на то, что больше всего отдыхающих приезжает на пляжи региона в выходные дни. Их в Подмосковье заранее проверили с МЧС и волонтерами. Там дежурят спасатели.

Всего в регионе около 200 пляжей, отмечает телеканал «360».

29 июня медицинский директор СИТИЛАБ, к.м.н., врач клинической лабораторной диагностики Ирина Терещенко рассказала об угрозах и заболеваниях, которые могут поджидать отдыхающих на общественном пляже. По ее словам, одной из главных угроз для отдыхающих является грязная и непригодная для плавания вода, в которой можно заразиться церкариозом (он же «зуд купальщика»). Помимо воды врач предостерегла отдыхающих от возможного заражения грибком стопы, который можно подхватить на многих общественных пляжах. С осторожностью она призвала относиться к песку, особенно в экзотических странах.

27 июня в столичной мэрии сообщили, что в парке Покровское-Стрешнево, на берегу Четвертого Иваньковского пруда, оборудуют площадку для пляжного волейбола. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», специалисты уже подготовили основание площадки, обустроили дренажную систему и закладные под монтаж стоек для сетки. На следующем этапе начнется засыпка двух слоев песчаного покрытия. Также ведутся подготовительные работы для установки ограждения с 3D-эффектом и занимаются закладными под монтаж фонарей. Основные работы по устройству площадки планируют завершить в III квартале 2022 года.

Также в июне диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков рассказал, какую еду покупать на пляже не стоит. По его словам, покупка чурчхелы на пляже может повлечь серьезные проблемы для здоровья, поскольку продавцы редко соблюдают санитарно-гигиенические правила, пишет «Москва 24». По словам Полякова, также отдыхающим следует воздержаться от покупки пирожков с яйцом, капустой, ливером и зеленью, отдавая предпочтение свежим пирожкам с картошкой. Помимо этого, специалист посоветовал брать с собой на пляж полезные продукты — орехи, овощи и фрукты. Можно есть вареную кукурузу, которая популярна на пляже.