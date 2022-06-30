Семенной завод построят на Алтае

В Алтайском крае построят семенной завод, который будет работать на турецком оборудовании. Семена зерновых культур планируется поставлять в регионы Сибири и Казахстана.

По словам исполнительного директора семеноводческого хозяйства «Русь» Александра Быстрова, которые приводит altapress.ru, семенной завод будет производить в час 20 т готовой продукции с пневмоочисткой.

Строительство начнется через год и продлится около года. Завод возведут в селе Калманка. Планируется вложить в проект 300 млн рублей.

Ранее сообщалось, что алтайские зернопереработчики значительно увеличили объемы поставок на фоне повышения спроса в Азии и СНГ. Только за три месяца 2022 года общая стоимость продукции составила $17 млн, что на 63% больше того, что удалось заработать за аналогичный период прошлого года.