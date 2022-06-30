Мужчина умер во время стоматологической операции в Подмосковье

При проведении стоматологической операции в частной клинике в подмосковном городе Пушкино умер полковник полиции Павел Колесников.

По данным источника «Известий», погибшему должны были провести несколько процедур, в том числе заменить шесть зубов на импланты. Операция проходила под общим наркозом и стоила около полумиллиона рублей.

«Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, мужчина скончался», — сообщила ТАСС представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Спустя примерно два часа после начала операции жене полковника сообщили о его смерти в реанимации. Она обратилась к правоохранителям.

По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.

17 марта стало известно о том, что восьмилетняя девочка в Москве скончалась в ходе операции, когда врачи зашивали ей ухо. Само хирургическое вмешательство завершилось успешно, но вскоре состояние ребенка начало ухудшаться. Сердце девочки остановилось, медики пытались ее реанимировать, но спасти ребенка не удалось.