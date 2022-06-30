В ГД объяснили цель проекта о запрете продажи пластиковой посуды на Байкале

Российский боксер, депутат Госдумы Николай Валуев, один из авторов законопроекта о запрете продажи пластиковых пакетов и посуды на Байкале, рассказал в пятницу, 30 июня, в чем польза такой инициативы для человека.

«Пластик разбивается в итоге на микропластик, и это всё содержится даже в рыбе, которую человек потребляет, в результате у него может развиться онкологическое заболевание. Сейчас всё больше загрязнений микропластиком — и больше людей, которые оставляют его на берегах», — пояснил Валуев в беседе с телеканалом «360».

Парламентарий также сообщил об еще одной инициативе, которую продвигает: запретить на Байкале продажу моющих средств, которые содержат фосфонатные соединения. Валуев отметил, что принятие такого закона «доказало бы необходимость замены фосфонатных соединений в России в целом».

«В мире уже давно пользуются другими моющими средствами. Немалая часть фосфоната вызывает гниль в зеленых водорослях, а она убивает всё живое, Байкал не исключение», — подчеркнул он.

При этом Валуев признался, что пока добиться принятия закона не удается.

Накануне депутаты нижней палаты парламента внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает запретить в центральной и буферной зонах Байкальской природной территории розничную продажу одноразовых пакетов и посуды из пластмассовых материалов. Соответствующий документ предложила рассмотреть группа парламентариев во главе с председателем думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным, передает RT.

В мае «Известия» поговорили о микропластике и связанных с ним вызовах науке и промышленности со старшим научным сотрудником кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидатом биологических наук Михаилом Колобовым. По словам Колобова, Байкал не избежал проблемы с микропластиком — частицами полимеров. Как отметил специалист, озеро Байкал показывает высокие уровни загрязнения, схожие с загрязнением водоемов в других регионах планеты. Этому есть причины, так как много населенных пунктов стоит на берегах Байкала и туда попадает много отходов.

Тогда же сообщалось, что Госдума намерена запретить продажи синтетических моющих средств и товаров бытовой химии на Байкале, если в них содержится более 5% фосфатов и фосфонатов. Как сообщили «Известиям» в Минприроды и Роспотребнадзоре, они инициативу парламентариев поддерживают.