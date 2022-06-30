Женщина погибла при наезде поезда в Хабаровском крае

В Хабаровском крае проводится проверка по факту наезда электропоезда на 50-летнюю женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Инцидент произошел около железнодорожной платформы Стройка в Индустриальном районе. Женщина вылезла из-под платформы на железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист заметил пешехода, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Тем не менее состав задел женщину, пишет ИА AmurMedia.

По факту трагедии проверку проводят сотрудники Хабаровской транспортной полиции.

В Тамбовской области трое подростков попали под поезд в свой выпускной вечер. Они пытались сократить путь и пройти через железную дорогу. При наезда поезда несовершеннолетние скончались.