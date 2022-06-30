ВКС России уничтожили более 80 наемников в Николаеве

Воздушно-космические силы России высокоточным ударом по пункту управления бригады теробороны, месту расположения наемников в Николаеве уничтожили более 20 украинских военнослужащих и свыше 80 иностранных боевиков. Об этом 30 июня сообщил на брифинге официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

Также в результате удара по складу боеприпасов в населенном пункте Шевченко Николаевской области ликвидированы более тысячи артиллерийских снарядов, трехсот минометных мин и ста выстрелов для переносного зенитного ракетного комплекса.

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