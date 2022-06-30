Шесть человек пострадали в результате падения лифта в офисном здании в Мытищах
Лифт с людьми упал в офисном здании в Мытищах по адресу: улица Карла Маркса, 4а. В результате ЧП пострадали шесть человек, сообщили в ГУ МЧС по Московской области в четверг, 30 июня.
«Сигнал о падении лифта поступил в 10:30 мск, передает агентство городских новостей «Москва».
«Было падение лифта в офисном здании с первого этажа на цокольный. По предварительным данным, пострадали шесть человек, из них пятерым оказана амбулаторная помощь, один отправлен в местную райбольницу для осмотра. Детей среди пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ведомства телеканалу «360».
Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет «Москва 24».
Ранее, 23 июня, в Екатеринбурге в одном из 25-этажных домов оборвался трос лифта. В этот момент в кабине находились мужчина и ребенок. Они не пострадали.
Инцидент произошел в высотке на улице Академика Постовского. Местные жители сообщили, что трос оборвался в тот момент, когда кабина находилась между вторым и третьим этажами. Это и спасло находивших внутри людей.