Ребенок получил ожоги при купании в термальном бассейне на Камчатке
Прокуратура проводит проверку по факту получения ожогов 12-летним ребенком в Камчатском крае. Мальчик пострадал при купании в термальном бассейне.
Инцидент произошел в селе Эссо Быстринского района. По предварительным данным, мальчик находился на территории частной гостиницы вместе с родителями. Когда взрослые разговаривали со старшим администратором, ребенок прыгнул в бассейн. При этом температура воды превышала допустимые для купания показатели, пишет ИА KamchatkaMedia.
Мальчик получил ожоги 50% поверхности тела. Прокуратура даст оценку соблюдению в комплексе законодательства о предоставлении безопасных и качественных услуг потребителям.
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