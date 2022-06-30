Мужчина утонул во время купания в карьере в Амурской области
Мужчина утонул во время купания в карьерах возле станции Арга в Амурской области. Тело погибшего искали спасатели.
Трагедия произошла 29 июня в Серышевском районе. Компания местных жителей отдыхала на берегу карьера, один из мужчин решил искупаться. Через некоторое время после захода в воду амурчанин начал звать на помощь. Спасти мужчину не удалось.
Запрос на привлечение водолазов поступил в Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности от администрации муниципального образования. 30 июня спасатели обнаружили тело погибшего на глубине 2,5 м примерно в 25 м от берега, пишет «Амурская служба новостей».
В Волгоградской области двое мужчин утонули возле шлюза на Волго-Донском сухоходном канале. Тело одного погибшего нашли в камере шлюза, второго мужчину отнесло на 1 км от места происшествия.