Прощание с певцом Пьером Нарциссом началось в Москве

Прощание с российским певцом камерунского происхождения Пьером Нарциссом, умершим 21 июня в возрасте 45 лет, началось в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве.

Ранее сообщалось, что траурная церемония состоится в Москве, а похоронят артиста, согласно желанию родственников исполнителя, в Камеруне, где находится семейный склеп.

Церемония прощания с Пьером Нарциссом была перенесена с 25 на 29 июня по причине того, что бывшей жене певца не отдали тело усопшего.

45-летний Пьер Нарцисс скончался 21 июня в Москве. Артист страдал от тяжелой формы подагры, которая привела к развитию сопутствующих заболеваний. По словам пиар-менеджера артиста, Нарцисс не перенес экстренную операцию на почках.

Настоящее имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Родился певец в Камеруне в 1977 году. Приехал в Россию для обучения на факультете журналистики в МГУ. Участвовал в «Фабрике звезд», а также играл в команде КВН РУДН. Прославился яркими хитами, в числе которых песня «Шоколадный заяц».