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В Якутии за сутки ликвидировали 18 лесных пожаров

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За минувшие сутки на территории Якутии ликвидировали 18 лесных пожаров. Общая площадь горения составила свыше 17,8 тыс. га.

Возгорания удалось ликвидировать в Горном, Сунтарском, Усть-Майском, Хангаласском, Олекминском, Оленекском, Алданском, Нерюнгринском районах. Кроме того, пожар остановлен на особо охраняемой природной территории «Ленские столбы», которая признана объектом всемирного и культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

На территории республики продолжают действовать 57 лесных пожаров, их общая площадь превышает 64,6 тыс. га. Ведется тушение 17 пожаров площадью более 36,5 тыс. га. В ликвидации горения участвуют 495 человек, в том числе 359 сотрудников «Авиалесоохраны».

Днем ранее сообщалось, что в ближайшие дни температура воздуха на юге и юго-западе Якутии будет превышать климатическую норму на 4–6 градусов. Жара сопровождается грозами, которые приводят к возгораниям на труднодоступных территориях.

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