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В Турции подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян

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Фото: Global Look Press/Eduardo Parra
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Первый случай заболевания оспой обезьян подтвердили в Турции. Об этом в четверг, 30 июня, в своем Twitter сообщил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа.

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Заболевший — 37-летний гражданин с ослабленным иммунитетом. Больного изолировали, пишет НСН.

«Установлено, что других случаев (заболевания) при контакте с другими людьми не обнаружено», — приводит слова главы минздрава Турции сайт kp.ru.

Как отметил Фахреттин Коджа, оспа обезьян передается при тесном физическом контакте, а не по воздуху.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала 2022 года оспой обезьян заразились свыше 3,4 тыс. человек в 50 странах мира. Большинство случаев оспы обезьян (86%) приходится на Европейский регион.

В организации сообщили об одном летальном исходе, сообщает телеканал «360». По словам специалистов, мутация вируса происходит с большой скоростью. Тяжелее всего его переносят люди с хроническими заболеваниями и нарушениями в работе иммунной системы.

Для лечения применяют тековиримат, разработкой собственного препарата занялись российские фармацевты.

Ранее, 30 июня, вирусолог, академик РАН, эксперт рынка Национальной технологической инициативы HealthNet Сергей Нетесов заявил в интервью «Известиям», что Россия не застрахована от вспышки оспы обезьян. Чтобы предотвратить ее, нужно тестировать тех, кто прибыл из Западной Африки и других регионов распространения вируса, контактировал с больными людьми.

По словам вирусолога, с особой тщательностью необходимо проверять людей, которые возвращаются из Нигерии, так как там отмечается наибольшее количество случаев заражений.

25 июня комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации ранее признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения, пишет RT.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

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