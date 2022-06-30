ЛДПР провела акцию протеста возле посольства Норвегии в Москве из-за ситуации со Шпицбергеном

Возле посольства Норвегии в Москве в четверг, 30 июня, депутаты и активисты ЛДПР провели акцию протеста в связи с запретом доставки грузов в населенные пункты на островах Шпицберген, где находятся российские шахтеры.

Депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Василий Власов во время выступления на акции протеста заявил, что Норвегия нарушила международные договоры и обязательства, согласно которым запрещено блокировать поставки жизненно необходимых товаров.

«Это (запрет перевозки грузов. — Ред.) нарушение всех норм, но Евросоюз, ООН, Совбез ООН как будто не замечают этого, диктуя в очередной раз двойные стандарты, которые они часто используют, говоря про Украину. Сегодня они пытаются уколоть Россию тем, что не пускают товары и грузы, медикаменты на территорию Шпицбергена», — добавил он.

Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг 15 июня. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что этим решением Осло нарушил договор от 1920 года, назвав решение Норвегии аморальным и нарушающим права человека. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что решение Норвегии вызовет ухудшение двусторонних отношений.

28 июня Норвегия отклонила заявку РФ с просьбой пропустить грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, которые должны были проследовать через единственный контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе между РФ и Норвегией.

Позднее, 29 июня, генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин рассказал, что власти Норвегии, отказавшись пропускать грузы для россиян, не продумали до конца все последствия этого шага.

В тот же день на официальном сайте МИД России появилась публикация, в которой говорилось, что недружественные действия Норвегии, связанные с отказом пропускать грузы для россиян на архипелаге Шпицберген, неизбежно приведут к ответным мерам Москвы.

Помимо этого, Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Норвегии в РФ Сольвейг Россебё из-за отказа властей страны пропускать грузы на архипелаг Шпицберген.