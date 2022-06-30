Партию домашних тапочек на 28 млн рублей не пустили из Китая в Приморье
Таможня в Находке (Приморский край) не пропустила партию домашних тапочек из Китая. Возбуждено дело об административном правонарушении.
По данным таможни, импортер указал в декларации, что ввозит «заготовку» для тапочек. Однако в контейнерах оказалось 84 тыс. пар готовой обуви. Об этом сообщает Vostokmedia. Стоимость партии составляет 28 млн рублей.
В связи с недекларированием партия товара задержана. За нарушение предусмотрены штраф от половины до двойной стоимости товаров с возможной конфискацией изделий, а также исключительно изъятие изделий.
Ранее сообщалось, что российские маркетплейсы начнут скрывать контрафактные товары после получения обоснованной жалобы от правообладателя продукции. Кроме того, поставщики и маркетплейсы будут совместно бороться с реализацией несертифицированной продукции.