Покупатели элитного жилья в Московском регионе переходят на ипотеку

За последние полгода 14% покупок загородных домов на престижном Новорижском направлении в Московском регионе совершались с ипотекой. Эта пропорция выше, чем стандартный показатель в 10%, сообщили «Известиям» аналитики Villagio Estate в четверг, 30 июня.

Примечательно, что недвижимость, покупаемая на заемные средства, в среднем стоит на 42% больше, чем та, на которую покупатели тратили только собственные сбережения.

Анализ спроса в 14 коттеджных поселках, которые расположены вдоль Новорижского шоссе, показал, что 11% всех объектов бизнес-класса реализуются в кредит. В сегменте, объединяющем домовладения премиум-класса и класса de luxe, доля ипотечных сделок в полтора раза выше — 17%. Это задает довольно высокий показатель стоимости для юнитов, которые покупаются при помощи банков. По состоянию на конец 2021 года — первую половину 2022-го он достигает в среднем 111,52 млн рублей. В то же время средний бюджет сделок, в основе которых лежат собственные деньги покупателей, существенно меньше — 78,36 млн рублей.

«Очевидно, что аудитория, которую интересуют престижные загородные локации, обращается за кредитами, когда на кону находится покупка недвижимости с высоким и сверхвысоким прайсом. Более трех четвертей ипотечных сделок сосредоточено в ценовой категории 50+ млн рублей. Для состоятельных покупателей ипотека даже в сегодняшних условиях — едва ли не главный источник «дешевых» свободных денег. Изъятие подобных сумм из работающего бизнеса или ценных активов (акции, облигации, депозиты, металлы и так далее) обернется куда большими издержками», — рассказали аналитики.

Максимальная стоимость загородного лота на Новой Риге, купленного в кредит за последние шесть месяцев, составляет 300 млн рублей. Речь идет о домовладении класса de luxe с участком 20,29 сотки, расположенном в деревне Чесноково в 20 км от МКАД.

25 июня эксперты федеральной компании «Этажи» назвали крупные города России с максимальным за прошлый год ростом стоимости загородного жилья. Так, средняя цена загородных домов в стране за последний год рекордно выросла на 23%.

На первом месте в рейтинге самого подорожавшего загородного жилья оказался Краснодар, в котором стоимость домов по сравнению с маем прошлого года выросла на 30,2%. На втором месте — Москва и Ростов-на-Дону с ростом средней стоимости загородных домов за аналогичный период на уровне 30,1%. На третьем — Новосибирск — с ростом на 29,6%. На четвертом — Тюмень с ростом стоимости частных домов на 28,5%. На пятом — Самара — 27,8%.