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В Госдуме предположили, что генсек НАТО не учил географию

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В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у границ Североатлантического альянса получится больше российского присутствия. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, предположив, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не учил географию.

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«Йенс Столтенберг отчитывается, что Россия получит больше НАТО у своих границ. Рано радуется. Географию в школе не учил», — написал Володин в Telegram-канале.

Ранее, 28 июня, генсек, сообщая о запуске процесса по присоединению Швеции и Финляндии к альянсу, заявил, что так НАТО подает сигнал президенту России Владимиру Путину о своей открытости для новых стран. На следующий день лидеры Североатлантического альянса на проходящем в Мадриде саммите договорились об увеличении количества сил высокой готовности на восточном фланге.

В то же время Путин отметил, что у российской стороны нет ничего, что могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии и Швеции в НАТО, но размещение военной инфраструктуры Североатлантического альянса на территории этих стран спровоцирует зеркальный ответ РФ.

До этого, 16 мая, глава государства уже заявлял, что расширение НАТО на восток носит искусственный характер и происходит во внешнеполитических интересах США.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. Министерство иностранных дел России критически отреагировало на такое решение.

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