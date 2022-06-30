В Госдуме предположили, что генсек НАТО не учил географию

В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у границ Североатлантического альянса получится больше российского присутствия. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, предположив, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не учил географию.

«Йенс Столтенберг отчитывается, что Россия получит больше НАТО у своих границ. Рано радуется. Географию в школе не учил», — написал Володин в Telegram-канале.

Ранее, 28 июня, генсек, сообщая о запуске процесса по присоединению Швеции и Финляндии к альянсу, заявил, что так НАТО подает сигнал президенту России Владимиру Путину о своей открытости для новых стран. На следующий день лидеры Североатлантического альянса на проходящем в Мадриде саммите договорились об увеличении количества сил высокой готовности на восточном фланге.

В то же время Путин отметил, что у российской стороны нет ничего, что могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии и Швеции в НАТО, но размещение военной инфраструктуры Североатлантического альянса на территории этих стран спровоцирует зеркальный ответ РФ.

До этого, 16 мая, глава государства уже заявлял, что расширение НАТО на восток носит искусственный характер и происходит во внешнеполитических интересах США.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. Министерство иностранных дел России критически отреагировало на такое решение.