Эксперт заявил о подорожании смартфонов после прекращения поставок Honor

Приостановка поставки гаджетов китайского производителя смартфонов Honor в Россию приведет к подорожанию смартфонов. Об этом «Известиям» заявил 30 июня генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

«Со смартфонами Honor будет всё то же самое, что и с другими брендами, ввезенными по параллельному импорту. Единственный момент — подорожает ремонт смартфонов, так как усложнилась логистика. Уход Honor отразится на российском рынке таким образом, что будет больше китайских B-брендов, так как компания занимала весьма значительную долю на рынке», — отметил эксперт.

В свою очередь, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин указал, что компания прекратила поставки еще в марте.

«Компания прекратила поставки еще в марте. Они пытаются выйти на IPO, из-за этого они избегают любых негативных новостей», — заявил он.

В то же время специалист считает, что компания вряд ли полностью уйдет из России.

«Если посмотреть на маркетплейсы, то смартфоны, завезенные параллельным импортом, там есть, сервис работает. Я не думаю, что он уйдет из России совсем. У них было было около 3% рынка до всех этих событий», — добавил Муртазин.

Ранее в этот день стало известно, что Honor приостановил поставки гаджетов в Россию. По данным источника, в настоящий момент производитель занимается поиском партнеров в странах СНГ в целях ввоза продукции в РФ посредством параллельного импорта.

28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в РФ на 2022 год. 21 июня соответствующий законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях.

В мае Минпромторг утвердил перечень из 50 товарных категорий для параллельного импорта. В ведомстве отметили, что перечень будет пересматриваться раз в квартал. Изменения будут вноситься на основании мониторинга товаров.