В России снизилось количество ДТП с участием пешеходов

В России снижается количество ДТП с участием пешеходов. Об этом в четверг, 30 июня, заявил глава ГИБДД Михаил Черников на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Глава ГИБДД отметил, что в России уже третий год снижается количество ДТП с участием пешеходов.

«Это категория наименее защищенная. И мы реально понимаем, что здесь блок не только профилактики в части администрирования тех или иных фактов, а здесь же и обустройство улично-дорожной сети. У нас больше стало пешеходных переходов; разметок; пешеходных ограждений; ограждений, разделяющих транспортные потоки, где они не позволяют пешеходу перейти в неположенном месте», — рассказал он.

Многие профилактические мероприятия, которые позволяют воздействовать на категорию пешеходов, говорят сами за себя, так как в этом году почти на 14% погибших меньше.

Кроме того, уточняется, что за последние десятилетие удалось достичь таких показателей, как снижение смертности фактически в два раза.

«Если мы констатировали в 2011 году более 27 тыс. погибших, то в 2021 году — 14 тыс. погибших на наших больших протяженностью дорогах страны», — сказал Черников.

В 2021 году системные меры ГИДД России позволили сократить как количество ДТП, так и количество пострадавших, а также смертность.

«Причем смертность практически на 6%, фактически 970 жизней», — подчеркнул глава ГИБДД.

По итогам пяти месяцев 2022 года также отмечается снижение ДТП, смертности и пострадавших.

«Мероприятия и инструменты, конечно, меняются, потому что те способы и методы реализации государственной политики в какой-то степени уже встают в основу принятого участия дорожного движения. Приходится искать новые подходы и методы», — заключил он.

24 декабря столичное управление ГИБДД сообщило, что в Москве за 11 месяцев 2021 года зарегистрировано 404 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибли 53 и пострадали 525 человек.