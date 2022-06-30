Народная милиция ЛНР: украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска

Украинские войска отступают из Лисичанска и его окрестностей. Об этом 30 июня сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Группировке украинских войск, находящейся в населенном пункте Лисичанск и его окрестностях, отдан приказ на отвод своих войск», — написал он в своем Telegram-канале со ссылкой на данные разведки.

По его словам, чтобы уменьшить потери, украинским военным приказано покидать территорию мелкими группами с большим интервалом и дистанцией.

В этот же день ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что союзные войска установили контроль над нефтеперерабатывающим заводом Лисичанска. Кроме того, военнослужащие РФ и республики также контролируют все значимые пути в город и из него.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в ходе штурма Лисичанска вооруженные формирования Украины несут большие потери. Так, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что, по словам пленных, в одном из украинских батальонов из 350 бойцов в живых остались только 30.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков, в городе украинская группировка попала в сложное положение и выйти из Лисичанска практически невозможно. Он считает, что сопротивление будет недолгим, ведь у солдат заканчивается боекомплект, есть проблемы с продовольствием, водой и неоткуда ждать артиллерийской поддержки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация, а также демилитаризация киевского режима, что нужно для обеспечения безопасности РФ.

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