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Московские экспортеры представят продукцию под брендом Made in Moscow

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Столичным экспортерам предложили представить свою продукцию на международных выставках в Армении, Азербайджане, Узбекистане и Турции.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, подать заявку на участие можно на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ), который возьмет на себя организационные расходы.

«Для московских предпринимателей участие в зарубежных выставках — эффективный инструмент продвижения своих товаров, поиска новых покупателей и деловых партнеров. На осень запланировано проведение сразу четырех крупных отраслевых мероприятий в разных странах. Представители столичного бизнес-сообщества смогут презентовать проекты под брендом Made in Moscow», — отметила вице-мэр.

Так, в сентябре в Ереване пройдет посвященная информационным технологиям и электронике выставка Comp Expo 2022. В октябре в Стамбуле косметические компании смогут представить свою продукцию на мероприятии Beauty Istanbul, а в Баку на выставке BakuBuild ждут представителей строительных предприятий. Кроме того, в ноябре в Ташкенте состоится событие для производителей продовольствия — UzProdExpo.

Принять участие в программе поддержки могут московские компании и индивидуальные предприниматели, которые были зарегистрированы не менее полугода назад. Они не должны находиться в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства и у них не должно быть бюджетных задолженностей.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, с 2017 года при поддержке МЭЦ около 1,3 тыс. московских компаний приняли участие более чем в 70 профильных выставках в 23 странах мира. «Свою продукцию и услуги представляли предприятия из сферы IT, медицины, пищевой промышленности, анимационного контента, строительной отрасли и других. В общей сложности по итогам мероприятий предприниматели заключили более 200 экспортных контрактов на сумму 1,4 млрд рублей», — сказал он.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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