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Палата общин упрекнула правительство Великобритании в беспорядочном введении санкций

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Фото: Global Look Press/Vuk Valcic
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Правительство Соединенного Королевства не имеет четкого плана по антироссийским санкциям. Такое заключение было опубликовано в четверг, 30 июня, на страницах доклада комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента.

«Порядок, в котором вводились ограничения против [связанных с РФ] конкретных лиц, свидетельствует о том, что у правительства отсутствовала продуманная стратегия, скорее оно следовало за решениями союзников [Соединенного Королевства]», — указано в докладе.

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Авторы документа добавили, что «не обнаружили доказательств того, что у правительства был четкий план, в отношении кого конкретно и каким образом будут вводиться санкции», а также констатировали «поверхностное понимание правительства, какие лица связаны с Кремлем и каков их финансовый профиль».

Согласно позиции авторов доклада, в кабинете министров недостает опытных кадров, способных гарантировать эффективное воплощение в жизнь вводимых санкций, в том числе в части отслеживания активов, подлежащих заморозке.

В заключении авторы документа резюмировали, что кабмину необходимо расширить кадровый состав санкционного подразделения Форин Офиса и повысить квалификацию его сотрудников в области разработки и реализации соответствующих стратегий.

Ранее, 29 июня, Великобритания расширила список россиян, подпадающих под санкции Соединенного Королевства.

Неделю назад, 23 июня, Великобритания также ввела санкции против РФ: запрет на экспорт и поставку относящихся к химическому и биологическому оружию товаров и технологий, а также банкнот фунтов стерлингов. Рестрикции также включают дополнительные меры против товаров и технологий, касающиеся нефтепереработки. Еще они предусматривают запрет на импорт товаров, приносящих доход РФ, а также соответствующую техподдержку, финансовые сервисы и брокерские услуги.

Помимо этого Великобритания запретила экспорт в Россию авиатоплива и топливных добавок. Также она расширила пакет санкций в сфере товаров и технологий, связанных с морскими перевозками.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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