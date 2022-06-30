Посол Мирошник: территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР
Территория Лисичанского нефтеперерабатывающего завода перешла под контроль сил России и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 30 июня сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
«Украинские формирования полностью выбиты с территории завода. Боевики бежали, бросив укрытия и технику», — написал он в Telegram-канале
По его словам, завершена зачистка промышленной зоны и окружающих застроек в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий. Мирошник уточнил, что все более или менее значимые транспортные артерии из города и в него контролируются союзными войсками.
Кроме того, находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск — Артемовск теперь полностью перекрыта.
«Все попытки покинуть по ней образующийся вокруг Лисичанска котел, теперь невозможны», — подчеркнул посол.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в этот же день сообщил, что украинским военным, находящимся в Лисичанске и его окрестностях, отдан приказ на отвод войск. Он уточнил, что с целью минимизации потерь им приказано отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» рассказал, что в Лисичанске украинская группировка попала в сложное положение. По его мнению, сопротивление будет недолгим. Он отметил, что у украинских военных заканчивается боекомплект, плохо с продовольствием и водой, а артиллерийской поддержки им ждать неоткуда.
29 июня Минобороны РФ сообщило, что в ходе штурма города вооруженные формирования Украины несут большие потери.
Днем ранее Марочко назвал Лисичанск последним форпостом украинских боевиков в регионе.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.
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