В бундестаге сочли санкции против России помехой немецкому бизнесу

Санкции, введенные Евросоюзом (ЕС) против России, вредят немецкому бизнесу и простым людям. Об этом в четверг, 30 июня, заявил депутат бундестага и представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт.

«Санкции вредят, в первую очередь, немецкому бизнесу и простым людям — растут цены на многие продукты, ухудшается качество жизни», — сказал депутат в интервью «РИА Новости».

При этом никаких результатов, по словам политика, ограничения Запада не дали.

Ранее, 25 июня, агентство Bloomberg написало, что власти Германии готовят население и бизнес страны к «трудным временам» из-за энергокризиса на фоне сокращения поставок российского газа.

В материале отмечалось, что после сокращения поставок по «Северному потоку» Германию ожидают мрачные перспективы, поскольку уже сейчас «производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится». Таким образом многие предприятия, производящие металлы, бумагу и даже продукты питания будут вынуждены сократить или закрыть производственные мощности в Германии. Это, в свою очередь, ускорит постоянный отток рабочих мест в обрабатывающей промышленности.

Кроме того, немцев предупредили о том, что в ближайшее время они могут получать счета за газ вдвое или даже втрое превышающие текущие, их призвали экономить деньги и энергию.

В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц в ходе брифинга сообщил, что на фоне событий вокруг Украины профильные ведомства должны подготовить простых немецких граждан к росту цен на энергоносители, в том числе на газ и нефть. Он обратил внимание на то, что многие товары, стали стоить дороже.

Запад усилил санкционное давление на Москву после начала российской военной спецоперации по защите Донбасса. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.