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Тело казненного украинскими боевиками жителя найдено под Лисичанском

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Фото: ТАСС/Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images
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Тело казненного украинскими боевиками мирного жителя найдено под Лисичанском в Луганской Народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в четверг, 30 июня, в комендатуре Северодонецка.

Лисичанский НПЗ перешел под контроль ЛНР. Спецоперация 30 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
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«При наступлении Народной милиции ЛНР на позициях украинских силовиков было обнаружено тело мирного жителя с признаками насильственной смерти», — рассказали в комендатуре «РИА Новости».

Тело обнаружено около бывших украинских позиций у моста, ведущего из села Сиротино в Лисичанск.

Подчеркивается, что мужчина был в гражданской одежде, а на голове целлофановый пакет, через который ему в голову выстрелили три раза.

При этом в комендатуре отметили, что, когда силы ЛНР вошли туда два дня назад, тело уже имело признаки разложения.

Накануне корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал боевые точки вооруженных сил Украины (ВСУ) в домах жителей Луганской Народной Республики. Собеседник Зименкина уточнил, что военные Украины размещались в пустующих жилых домах, строили блиндажи. По его словам, украинские военные выгоняли людей из домов, чтобы там укрепиться, а в одном из этих домов жила военная династия: сын, дедушка.

25 июня военкор «Известий» пообщался с вышедшими из «Азота» жителями Северодонецка. Одна из женщин пожаловалась на то, что бойцы ВСУ под угрозой расстрела запрещали им выходить наружу. Она также рассказала, что солдаты забирали себе ту гуманитарную помощь, которую удавалось провести на территорию завода, а затем обстреляли столовую.

25 июня Минобороны РФ сообщило о взятии города под полный контроль.

23 июня официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы ЛНР контролируют воздушное пространство над Лисичанском и Северодонецком. Он уточнил, что оба города так или иначе находятся в формате оперативного окружения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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