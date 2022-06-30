«Ведомости»: Honor прекратил поставки смартфонов в Россию, но планирует вернуться на рынок
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- «Ведомости»: Honor прекратил поставки смартфонов в Россию, но планирует вернуться на рынок
Китайская компания Honor приостановила официальные поставки смартфонов в Россию. Об этом 30 июня со ссылкой на источники сообщили «Ведомости».
Как уточняется, поставки устройств производителя в РФ прекратились в марте. В настоящее время компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане для ввоза смартфонов в РФ параллельным импортом. Один из источников отметил, что расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может означать, что компания планирует возобновить поставки.
Как рассказал генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, работа с дистрибуторами в странах Союза Независимых Государств позволит Honor снизить санкционные риски. По его словам, несмотря на то, что ограничения не касаются электроники, компании из Китая перестраховывались и ограничивали поставки в ожидании легализации параллельного импорта.
Президент России Владимир Путин 28 июня подписал закон, легализующий параллельный импорт в РФ на 2022 год. Согласно документу, правительство определяет товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав. Таким образом, закон ограждает российские компании, ввозящие в РФ товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.
Ранее, 23 июня, стало известно, что первым крупным ритейлером, который подтвердил, что начал продавать электронику, ввезенную в Россию через параллельный импорт, стал «Связной».
Ряд зарубежных компаний приостановил свою деятельность в РФ на фоне антироссийских санкций и геополитической обстановки.