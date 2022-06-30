Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава нацразведки США назвала маловероятным перемирие между Украиной и РФ
Общество
В Россию прибыли свыше 2,2 млн беженцев с Украины и из Донбасса
Мир
Премьер Болгарии снял с себя ответственность за высылку российских дипломатов
Мир
В Запорожской области допустили расследование МАГАТЭ по ситуации на АЭС
Общество
Умер ректор Высшей школы сценических искусств Полянкин
Наука
Рогозин сообщил о начале отбора космонавтов из Белоруссии для полета на МКС
Мир
Испытания гиперзвуковой ракеты в США прошли неудачно
Мир
Фареры разозлили Британию отказом разорвать соглашение с Россией о рыболовстве
Мир
Из порта в Бердянске вышло первое судно с зерном
Мир
В Совбезе усомнились в наличии стратегического мышления у лидеров США и Европы
Экономика
В бундестаге сочли санкции против России помехой немецкому бизнесу

В Госдуме отреагировали на заявление Столтенберга о расширении НАТО

0
Фото: REUTERS/Susana Vera
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что у российских границ будет больше НАТО, упрекнул его в незнании географии. Об этом он написал в четверг, 30 июня, в Telegram-канале.

Балтийский гамбит: чем решила пожертвовать Финляндия ради членства в НАТО
За выбор властей граждане этой страны могут заплатить дважды

«Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России», — заявил он.

Ранее, 28 июня, по итогам первого дня саммита НАТО генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс подает сигнал президенту России о своей открытости для новых стран.

29 июня страны блока официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО.

Тогда же на пресс-конференции по итогам второго дня саммита альянса в Мадриде Столтенберг сказал, что НАТО готовился к противостоянию с Россией с 2014 года. Именно поэтому альянс усилил военное присутствие на востоке и начал вкладывать больше денег в оборону.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что размещение военной инфраструктуры Североатлантического альянса на территории Швеции и Финляндии спровоцирует зеркальный ответ со стороны России. При этом российский лидер отметил, что в отношениях РФ с этими странами появится определенная напряженность.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022