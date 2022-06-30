В Госдуме отреагировали на заявление Столтенберга о расширении НАТО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что у российских границ будет больше НАТО, упрекнул его в незнании географии. Об этом он написал в четверг, 30 июня, в Telegram-канале.

«Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России», — заявил он.

Ранее, 28 июня, по итогам первого дня саммита НАТО генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс подает сигнал президенту России о своей открытости для новых стран.

29 июня страны блока официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО.

Тогда же на пресс-конференции по итогам второго дня саммита альянса в Мадриде Столтенберг сказал, что НАТО готовился к противостоянию с Россией с 2014 года. Именно поэтому альянс усилил военное присутствие на востоке и начал вкладывать больше денег в оборону.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что размещение военной инфраструктуры Североатлантического альянса на территории Швеции и Финляндии спровоцирует зеркальный ответ со стороны России. При этом российский лидер отметил, что в отношениях РФ с этими странами появится определенная напряженность.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.