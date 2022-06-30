Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава нацразведки США назвала маловероятным перемирие между Украиной и РФ
Общество
В Россию прибыли свыше 2,2 млн беженцев с Украины и из Донбасса
Мир
Премьер Болгарии снял с себя ответственность за высылку российских дипломатов
Мир
В Запорожской области допустили расследование МАГАТЭ по ситуации на АЭС
Общество
Умер ректор Высшей школы сценических искусств Полянкин
Наука
Рогозин сообщил о начале отбора космонавтов из Белоруссии для полета на МКС
Мир
Испытания гиперзвуковой ракеты в США прошли неудачно
Мир
Фареры разозлили Британию отказом разорвать соглашение с Россией о рыболовстве
Мир
Из порта в Бердянске вышло первое судно с зерном
Мир
В Совбезе усомнились в наличии стратегического мышления у лидеров США и Европы
Экономика
В бундестаге сочли санкции против России помехой немецкому бизнесу
Сюжет:

Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность России конечной целью спецоперации

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Освобождение Донбасса, защита мирных жителей и создание условий, гарантирующих безопасность РФ, — конечные цели специальной военной операции. Об этом 29 июня заявил журналистам президент России Владимир Путин.

Он отметил, что «работа идет спокойно и ритмично», войска продвигаются и достигают рубежей, которые ставятся в качестве задачи.

Лисичанский НПЗ перешел под контроль ЛНР. Спецоперация 30 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Глава государства подчеркнул, что о сроках завершения спецоперации говорить не стоит, подгонять — неправильно.

«Я, конечно, Верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели», — сказал Путин, говоря о проводящих операцию российских военных.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский 28 июня также подчеркнул, что специальная операция будет продолжаться, пока не будут достигнуты ее цели.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 июня заявил, что ее задачи достигаются. По его словам, уделяется особое внимание минимизации ущерба для мирных жителей и военных Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик.

Российский лидер объявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением обстановки в регионе в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве. Тогда Путин указал на то, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий», и подчеркнул, что России не оставили выбора, а ее действия связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники».

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022