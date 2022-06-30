Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность России конечной целью спецоперации

Освобождение Донбасса, защита мирных жителей и создание условий, гарантирующих безопасность РФ, — конечные цели специальной военной операции. Об этом 29 июня заявил журналистам президент России Владимир Путин.

Он отметил, что «работа идет спокойно и ритмично», войска продвигаются и достигают рубежей, которые ставятся в качестве задачи.

Глава государства подчеркнул, что о сроках завершения спецоперации говорить не стоит, подгонять — неправильно.

«Я, конечно, Верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели», — сказал Путин, говоря о проводящих операцию российских военных.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский 28 июня также подчеркнул, что специальная операция будет продолжаться, пока не будут достигнуты ее цели.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 июня заявил, что ее задачи достигаются. По его словам, уделяется особое внимание минимизации ущерба для мирных жителей и военных Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик.

Российский лидер объявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением обстановки в регионе в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве. Тогда Путин указал на то, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий», и подчеркнул, что России не оставили выбора, а ее действия связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники».

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