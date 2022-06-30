В Совбезе усомнились в наличии стратегического мышления у лидеров США и Европы

В Совете безопасности России сомневаются в наличии развитого стратегического мышления у лидеров стран Евросоюза (ЕС) и США. Об этом в четверг, 30 июня, заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов.

«Сейчас США и Европой правят люди, в наличии у которых развитого стратегического мышления имеются большие сомнения. Какие интересы сегодня преследуют люди, сидящие в Белом доме, на Даунинг-стрит, в Брюсселе? Своих народов? Нет, конечно. Элитарных групп, кланов, корпораций. Мы же все видим, как некоторые западные лидеры ходят на встречи с инструкцией, где написано, куда им садиться и о чем говорить», — сказал Венедиктов в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что из-за этого политика стран Запада становится все более авантюристической и агрессивной, а в ее основе лежат полный отрыв от реальности и стремление «сконструировать собственный воображаемый мир, которым они будут править». Подобный подход, по его мнению, представляет угрозу для всего человечества.

Помимо этого Венедиктов заявил, что западные лидеры не слышат и не замечают собственных сограждан, в этой связи напрасно ожидать, что их будет беспокоить судьба других народов. Яркий пример тому — Украина. Россия же, по его словам, неугодна Западу просто по факту своего существования в статусе суверенной державы. Он напомнил, что история дает тому массу подтверждений. В качестве примера он привел объявление «западниками» холодной войны СССР менее чем через год после окончания Второй мировой войны.

Ранее в июне президент РФ Владимир Путин отметил, что ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой. В этих условиях глава государства призвал активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, способствующие укреплению безопасности и стабильности РФ.

До этого, 25 марта, глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что международные отношения переживают сильнейшее напряжение. По его словам, это происходит в результате неустанного стремления Запада всеми правдами и неправдами сохранить свое доминирование в международных делах и вернуть однополярный мир.