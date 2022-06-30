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Посол Мирошник: территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР

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Территория нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске полностью перешла под контроль союзных войск, сообщил 30 июня посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник.

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По его словам, в промышленной зоне несколько дней велись перестрелки, в результате украинские боевики отступили, бросив укрытия и технику.

«Также завершены мероприятия по зачистке промзоны и окружающих застроек в районе Лисичанского завода РТИ (резино-технических изделий) подразделениями союзных войск, продвигающимися по городу с юго-востока», — написал посол в Telegram-канале.

Кроме того, он рассказал, что в северо-западной части города и пригородов противник пытался отступать. Колонна с командным составом одной из бригад Вооруженных сил Украины, планировавшая вырваться из формирующегося окружения, была замечена и попала под обстрел.

«Крышка Лисичанского котла вот-вот закроется. На сегодня все более-менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются войсками России и ЛНР», — добавил он.

В этот же день в Народной милиции ЛНР сообщили, что украинским войскам в Лисичанске и его окрестностях отдан приказ на отход.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко 28 июня назвал Лисичанск последним форпостом украинских боевиков в республике. На следующий день Минобороны РФ сообщило, что в ходе штурма города вооруженные формирования Украины несут большие потери.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской Народных Республик обратились за помощью к Москве.

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