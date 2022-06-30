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DW назвала стоимость утвержденного на саммите НАТО пакета помощи Киеву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Новый пакет комплексной помощи Киеву, согласованный лидерами НАТО 29 июня, предусматривает проекты еще на €330 млн. Об этом со ссылкой на источник сообщила немецкая телекомпания Deutsche Welle (DW). Предполагается, что денежные средства поступят через трастовый фонд.

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«По данным источника DW в НАТО, на помощь Украине после 24 февраля выделили €22 млн — эту помощь либо уже доставили, либо она в процессе доставки. Еще €40 млн помощи тоже были утверждены, теперь работают над ее передачей», — отмечает телекомпания.

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны продолжат предоставлять украинской стороне крупную военную и финансовую помощь. Он отметил, что планируется обеспечить перевооружение Украины с оружия советского образца на вооружение стандарта Североатлантического альянса.

Кроме того, Столтенберг рассказал, что альянс готовился к противостоянию с Россией с 2014 года, поэтому усилил свое военное присутствие на востоке стран-участниц и начал вкладывать больше денег в оборону. В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что высказывание генерального секретаря блока не является новостью для Москвы, а также назвал НАТО рудиментом холодной войны.

Запад начал активно вооружать Киев на фоне спецоперации по защите Донбасса. Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как 2 июня заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, поставляя вооружение Киеву якобы для укрепления потенциала страны, западные страны совершают очередное военное преступление, ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса.

О начале спецоперации российский лидер объявил 24 февраля. Как подчеркнули в Кремле, ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности РФ. В Донбассе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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