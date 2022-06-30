Синоптики рассказали о погоде в Сибири

В Сибири 30 июня ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер. Экстренное сообщение появилось на сайте ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС».

По информации синоптиков, в Новосибирской и Томской области ожидается усиление ветра до 25 м/с. В Алтайском крае местами сохранится 5-й класс пожароопасности, а ночью прогнозируют кратковременные дожди с градом и усилением ветра до 22 м/с. В республике Алтай до 1 июля местами сохранится 4-й класс пожароопасности.

ГУ МЧС России по Новосибирской области из-за непогоды рекомендует обходить вывески, рекламные щиты и линии электропередач, а также закрыть окна и форточки.

30 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о высокой пожарной опасности в некоторых регионах России из-за жары в начале июля. По его словам, в Центральном и Северо-Западном федеральных округах будет нарастать пожарная опасность из-за отсутствия осадков.

Ранее, 28 июня, врач-кардиолог Наталья Гаврилова предупредила об опасности жары для сердечно-сосудистой системы. Как отметила эксперт, во время волн жары отмечается увеличение количества обращений в скорую помощь, экстренных госпитализаций и амбулаторных обращений к врачу.