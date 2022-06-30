Опубликованы кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Якутии

Кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8 опубликовала пресс-служба Следственного комитета на транспорте в четверг, 30 июня.

На кадрах ярко-оранжевый корпус летательного аппарата лежит на боку, хвостовая часть — с большой трещиной, лопасти погнуты и отломаны.

Об обнаружении места крушения вертолета ранее, 29 июня, сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Республике Саха (Якутия). По данным ведомства, восемь человек, пострадавших при жесткой посадке вертолета, доставили в Якутск.

В среду, 29 июня, вертолет «Полярных авиалиний» вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагда.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

Позже стало известно, что на борту Ми-8, помимо членов экипажа, находились 20 сотрудников авиалесоохраны.