В США назвали НАТО оборонительным альянсом

США не видят провокации в усилении военного присутствия в Восточной Европе, передает телеканал «Известия». О этом сообщил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. При этом он подчеркнул, что НАТО всегда был и будет оборонительным альянсом. Политик таким образом прокомментировал заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о переговорах по гарантиям безопасности, во время которых НАТО и США не проявили желания учитывать законные интересы России.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.