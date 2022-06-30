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«Известия» показали восстановление мирной жизни в прифронтовом селе под Харьковом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Прифронтовое село в Харьковской области российские военные заняли без единого выстрела. Местные жители не сопротивлялись, наоборот, за долгое время наконец почувствовали себя в безопасности, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Местные уже привыкли и к российским военным, и к проезжающей мимо них боевой технике. Говорят, с ней им даже стало спокойнее. Ничего не взрывается в воздухе, на земле никто не стреляет.

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«Гуманитарную помощь уже привозили сюда, давали крупы, муку, консервы», — рассказал местный житель Андрей.

Мирная жизнь без страха за свое будущее, даже вблизи линии фронта — это то, чего они хотели больше всего. Здесь хорошо помнят, какой ценой далась победа над националистами — в центре поселения — памятник Великой Отечественной войны. Стела и вечный огонь.

Крупного производства в селе как такового нет, есть ферма на 1 тыс. голов. Она не прекращала работать даже когда украинские власти отключили в селе электричество.

«Всё работает, ничего не прекращалось. Самое важное, чтобы с Украины не было прилетов. А так, всё спокойно. Всё хорошо», — поделилась местная жительница Ирина.

Продуктов в местных магазинах хватает, всё самое необходимое в наличии. Дефицита нет. Платить можно в рублях. Гривна падает. Из сложностей — тот факт, что украинские власти фактически бросили людей умирать от голода, оставив без пенсий и зарплат.

«Денег мало. Они говорят, типа мы на оккупированной территории, поэтому. Я считаю, нормальная территория. Лично меня никто не оккупировал», — заявила продавец Наталья.

Еще хуже дела обстоят с лекарствами. В аптеках их почти не осталось.

Российские военные пообещали наладить поставки жизненно важных лекарств и помочь с продуктами. Теперь они тут и за администрацию, и за полицию.

По словам командира сводного отряда военной полиции Александра, многие обращаются к военным с просьбами: кому-то нужны лекарства, кому-то помощь с информацией о близких, которые находятся в близлежащих деревнях. Даже письма передают, помогают, чем могут.

29 июня глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что населению региона передано более 200 млн рублей в виде одноразовых пособий. Он добавил, что в настоящее время на территории области действует как украинская гривна, так и российский рубль. Курс был установлен 25 июня — 1,5 рубля за гривну.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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