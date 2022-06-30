В Техасе водителя фуры обвинили в контрабанде после гибели 53 мигрантов

В Техасе водителю фуры, в которой погибли 53 мигранта, грозит смертная казнь или пожизненное заключение. Об этом 29 июня сообщила газета The Guardian.

Как сообщает издание, 45-летнего водителя Омеро Саморано обвиняют в незаконном ввозе мигрантов в США, что привело к их смерти. Также обвинения получил 28-летний Кристиан Мартинес за сговор по контрабанде мигрантов в страну. Им грозит смертная казнь или пожизненное заключение.

По делу также проходят два гражданина Мексики — 23-летний Хуан Мендес и 48-летний Хуан Бильбао, которым грозит до 10 лет лишения свободы. Их задержали по обвинению в незаконном хранении оружия.

Грузовик с мигрантами обнаружили ранее, 27 июня. По словам представителя пожарной службы Сан-Антонио, люди были истощенными и «горячими на ощупь». В фургоне отсутствовала вода.

В смерти мигрантов губернатор штата Грег Эбботт обвинил президента США Джо Байдена и его миграционную политику. Дело в том, что Байден сразу после вступления в должность подписал три указа, которые отменяют распоряжения предшественника, Дональда Трампа, о миграционной политике.