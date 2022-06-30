Аналитики спрогнозировали курс рубля в 2023 году

Курс рубля в 2023 году составит 74 рубля за доллар, если Россия сможет полностью заместить экспорт нефти в Евросоюз, рассказали экономисты «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко в четверг, 30 июня.

Они указали: стоимость барреля нефти Brent при таком курсе национальной валюты должна находиться на уровне $100, а Urals – $70. Аналитики напомнили о связи курса рубля с динамикой цен на нефть, поэтому, если России не удастся заместить запрещенные санкциями поставки в Европу, курс может вырасти до 93 рублей за доллар.

«В худшем сценарии, если России вообще не удастся заместить запрещенные поставки в Европу и при реализации консенсус-прогноза по цене нефти — средний курс рубля в 2023 году составит 93 рубля за доллар. В оптимистичном варианте, при перераспределении 100% экспорта, ожидается курс 74 рубля за доллар», — поделились прогнозом с РБК Донец и Мелащенко.

По их расчетам, если РФ сможет перенаправить половину нефтяных поставок, курс составит 83 рубля за доллар.

29 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что управляемый курс рубля приведет к снижению независимости денежно-кредитной политики РФ. Когда начинают управлять курсом, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть «мы привязываемся к валютам чужих стран», подчеркнула она.

27 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что идея отказа от плавающего курса рубля на данный момент является дискуссией экспертов. Он призвал дождаться консолидированной позиции кабмина.

16 июня в Центробанке России заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль — «рубль должен оставаться плавающим». Позицией ЦБ является таргетинг инфляции, но не курса, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина.