Ситуация в Северодонецке приобретает более спокойный характер, движение между городом и соседним Новоайдаром становится оживленным. О ситуации в Северодонецке в четверг, 30 июня, рассказал специальный корреспондент «Известий».

В 2020 году украинские чиновники заявляли, что планировали обустроить на аэродроме Северодонецка, в 100 км от границы России, новую военную базу по «стандартам НАТО».

Тогда строительство не зашло далеко. Сейчас от него мало что осталось. Здание терминала пострадало от нескольких попаданий и полуразрушено, недавно отремонтированная казарма почти выгорела.

Военная часть при аэропорте продолжала действовать, хотя сам гражданский воздушный порт закрыли еще в 2016 году. Сохранилась даже табличка на штабе с номером части — А0536. Сюда регулярно прилетали президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время своих поездок на подконтрольные тогда Киеву территории Луганской Народной Республики.

Корреспондент сообщает, что в ходе спецоперации здесь могли базироваться украинские боевые вертолеты.

Внутри казармы можно были обнаружены нацистские символы и книги. Из напоминаний о НАТО тут остались десятки ящиков с холостыми патронами калибра 7,62 производства Чехии и оружейные сейфы.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Отступательный порыв: что оставили украинские войска под Северодонецком»