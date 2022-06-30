Путин: если бы лидеры G7 разделись на саммите, зрелище было бы отвратительным

Высказывания лидеров G7 перед фотографированием на саммите, которые захотели раздеться или снять пиджак, чтобы выглядеть «круче», прокомментировал президент России Владимир Путин.

«Я не знаю, как они хотели раздеться: до пояса, либо ниже пояса, но думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае. Если вспомнить Пушкина, я могу ошибиться там в словах, в деталях, но, по-моему, он сказал, что можно быть дельным человеком, но думать о красе ногтей. Поэтому я безусловно с этим согласен, в человеке всё должно быть гармонично развито, и душа, и тело», — рассказал российский лидер «Известиям» в среду, 29 июня, после Каспийского саммита.

Путин также акцентировал внимание на том, как важно вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом, отказаться от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, чтобы хорошо выглядеть на фото и в жизни. По его словам, все лидеры стран — участниц G7 ему известны лично и он уверен, что при желании любой из них сможет добиться успеха.

«Все эти люди — они лидеры, у них есть характер, и если они захотят, они нужного успеха безусловно добьются. Но нужно работать над собой. А то, что они об этом говорят, это хорошо, за это похвалю», — резюмировал президент РФ с улыбкой.

Ранее на саммите G7 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спросил коллег, не следует ли им раздеться и снять пиджаки, чтобы выглядеть «круче, чем Путин». Лидеры G7 также вспомнили фотографии, на которых российский лидер запечатлен на лошади с голым торсом.

«Мы должны показать им наши грудные мышцы», — цитирует британского премьера «Газета.Ru».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова Бориса Джонсона назвала его реплику «фантазиями с испариной». Дипломат иронично спросила, чем занимались на саммите представители G7, чтобы делать такие заявления.

29 июня Путин прилетел в Ашхабад на шестой Каспийский саммит. Это первая поездка за рубеж президента РФ с начала специальной военной операции по защите Донбасса. Спустившись с трапа самолета российский лидер проследовал к автомобилю, подходя к которому снял с себя пиджак, чем также привлек внимание мировых СМИ и лидеров G7.