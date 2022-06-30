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Путин: если бы лидеры G7 разделись на саммите, зрелище было бы отвратительным

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Высказывания лидеров G7 перед фотографированием на саммите, которые захотели раздеться или снять пиджак, чтобы выглядеть «круче», прокомментировал президент России Владимир Путин.

«Я не знаю, как они хотели раздеться: до пояса, либо ниже пояса, но думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае. Если вспомнить Пушкина, я могу ошибиться там в словах, в деталях, но, по-моему, он сказал, что можно быть дельным человеком, но думать о красе ногтей. Поэтому я безусловно с этим согласен, в человеке всё должно быть гармонично развито, и душа, и тело», — рассказал российский лидер «Известиям» в среду, 29 июня, после Каспийского саммита.

Путин также акцентировал внимание на том, как важно вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом, отказаться от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, чтобы хорошо выглядеть на фото и в жизни. По его словам, все лидеры стран — участниц G7 ему известны лично и он уверен, что при желании любой из них сможет добиться успеха.

«Все эти люди — они лидеры, у них есть характер, и если они захотят, они нужного успеха безусловно добьются. Но нужно работать над собой. А то, что они об этом говорят, это хорошо, за это похвалю», — резюмировал президент РФ с улыбкой.

Ранее на саммите G7 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спросил коллег, не следует ли им раздеться и снять пиджаки, чтобы выглядеть «круче, чем Путин». Лидеры G7 также вспомнили фотографии, на которых российский лидер запечатлен на лошади с голым торсом.

«Мы должны показать им наши грудные мышцы», — цитирует британского премьера «Газета.Ru».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова Бориса Джонсона назвала его реплику «фантазиями с испариной». Дипломат иронично спросила, чем занимались на саммите представители G7, чтобы делать такие заявления.

29 июня Путин прилетел в Ашхабад на шестой Каспийский саммит. Это первая поездка за рубеж президента РФ с начала специальной военной операции по защите Донбасса. Спустившись с трапа самолета российский лидер проследовал к автомобилю, подходя к которому снял с себя пиджак, чем также привлек внимание мировых СМИ и лидеров G7.

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