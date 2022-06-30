Эксперт рассказал о безвыходном положении боевиков в Лисичанске

В ходе штурма Лисичанска вооруженные формирования Украины несут большие потери, сообщили 29 июня в Минобороны РФ. Так, в одном из украинских батальонов из 350 бойцов в живых осталось только 30, сообщают сдавшиеся в плен. Из-за проблем с продовольствием украинские боевики начали оставлять позиции и дезертировать.

В Лисичанске украинская группировка попала в сложное положение, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. Он объяснил, что выйти из города практически невозможно — единственная дорога простреливается и выжить на ней очень сложно. Кто-то пытается прикрываться гражданским автотранспортом, но эту хитрость давно раскусили.

«Но это сопротивление, я думаю, будет недолгим. У них заканчивается боекомплект, плохо с продовольствием и водой. Артиллерийской поддержки им ждать неоткуда. Сейчас важно помочь им сдаться в плен, чаще использовать агитснаряды с инструкциями как это сделать. Думаю, это должно сработать. После Мариуполя с той стороны все понимают, что окружение ведет к разгрому», — отметил Леонков.

Эксперт предположил, что ВФУ попытаются еще какое-то время продержаться в городе, где у них есть укрепленные позиции.

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«Отставить позиции: украинские силы несут большие потери в Лисичанске»