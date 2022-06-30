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Глава нацразведки США обвинила Китай в помощи России на фоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Китай тайно помогает России на фоне военной спецоперации. Таким предположением в среду, 29 июня, поделилась директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая в рамках дискуссии на тему вызовов в сфере национальной безопасности, организованной на площадке Google.

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«Что мы наблюдаем, так это то, что Китай за кулисами помогает России различными способами. Иногда это более очевидно, а иногда — менее очевидно», — цитирует ее ответ «РИА Новости» на вопрос о признаках материальной поддержки России со стороны Китая.

При этом ранее Белый дом неоднократно опровергал признаки как материальной, так и военной поддержки Москвы со стороны Пекина.

Китай поддерживает дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. Так, во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все стороны ответственны за урегулирование ситуации на Украине и в Донбассе и призвал их к решению проблемы путем дипломатии. 12 июня министр обороны КНР Вэй Фэнхэ подчеркнул, что Китай выступает за скорейшее решение ситуации в Донбассе и не одобряет грубое вмешательство Запада в этот процесс.

Ранее, 29 июня, представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь заявил, что Китай «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине и в Донбассе как предлог для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

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