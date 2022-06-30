Депутат рады рассказал об обсуждении захвата российских регионов на саммите НАТО

Представители Украины и президент Литвы Гитанас Науседа в рамках саммита Североатлантического альянса в Мадриде обсуждали захват нескольких российских регионов. Об этом в среду 29 июня, рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Если более детально, то договорились о следующем: Смоленск — Литве, Кубань — Украине, <…> Москву — полякам», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского политика.

Свое высказывание Гончаренко пометил улыбающимся смайлом, а постом выше написал, что встретил президента Литвы на саммите НАТО в Мадриде и поспешил сделать с ним фото. Депутат рады также отметил, что Литва и Украина будут дружить всегда.

29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам второго дня саммита в Мадриде заявил, что Североатлантический альянс готовился к противостоянию с Россией с 2014 года.

Именно поэтому, как отметил генсек организации, НАТО усилило свое военное присутствие на востоке альянса и начало вкладывать больше денег в оборону.

Ранее, 18 июня, Столтенберг заявлял, что на саммите альянса Россия будет названа угрозой миру и безопасности. В новой концепции РФ больше не будет значиться как партнер. Кроме того, в документе будет упомянут и Китай, усиление которого представляет вызов безопасности НАТО.