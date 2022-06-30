Путин оценил слова Джонсона о том, что женщина не начала бы военную спецоперацию

Слова британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что «женщина никогда не начала бы войну» прокомментировал российский президент Владимир Путин, напомнив о действиях Маргарет Тэтчер в ситуации с Фолклендскими островами.

«Я сейчас не будут говорить «если бы, что бы было». Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот, женщина приняла решение о начале военных действий», — ответил Путин на вопрос «Известий» в среду, 29 июня.

Ранее в этот день Джонсон по итогам саммита G7 заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, что РФ не начала бы спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, если бы Путин «был женщиной, кем он, очевидно, не является».

Еще одним высказыванием касательно российского президента Джонсон отметился перед участникам саммита G7 перед совместным фотографированием. Он спросил коллег, не следует ли им раздеться и снять пиджаки, чтобы выглядеть «круче, чем Путин». Лидеры G7 также вспомнили фотографии, на которых российский лидер запечатлен на лошади с голым торсом.

Комментируя это предложение британского премьера Путин предположил, что в случае реализации задумки, «это было бы отвратительное зрелище в любом случае», сказал он. Президент РФ также напомнил о важности здорового образа жизни, физкультуры и спорта.

29 июня Путин прилетел в Ашхабад на шестой Каспийский саммит. Это первая поездка за рубеж президента РФ с начала специальной военной операции по защите Донбасса. Спустившись с трапа самолета российский лидер проследовал к автомобилю, подходя к которому снял с себя пиджак. Этот жест привлек внимание мировых лидеров и СМИ, которые вспомнили о хорошей физической форме президента РФ.