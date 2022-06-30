Гонконг отметит 25-летие возвращения к КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Гонконг, отмечающий 1 июля 25-летие с момента возвращения в «лоно Родины». Китайский лидер выезжает за пределы материка впервые за два с лишним года пандемии.

Личное присутствие китайского лидера станет символом того, что еще недавно бушевавшая автономия, памятная своим бунтарством, отныне находится под полным контролем Пекина.

«Антиматериковые настроения в Гонконге не всегда были сильны и стали проблемой только в последние годы. Основная причина этого настроения — негативная реакция на стремительную интеграцию двух групп, каждая из которых имеет свою собственную культуру», — рассказал «Известиям» эксперт кафедры социологии Гонконгского баптистского университета Адам Чэн.

Первым пунктом программы Си Цзиньпина в Гонконге станет участие 30 июня в банкете в честь уходящего лидера специального административного района Кэрри Лам. На следующий день лидер КНР поучаствует в церемонии празднования уже самой годовщины и понаблюдает за присягой нового главы Гонконга Джона Ли.

Подробнее читайте в материале «Известий»

«Дом отечества: как Гонконг отметит 25 лет возвращения к КНР»