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Синоптики спрогнозировали до 28 градусов тепла в Московском регионе 30 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, отсутствие осадков и до 28 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в четверг, 30 июня. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха составит от 26 до 28 градусов выше нуля, ночью — до +14 градусов.

На территории Московской области синоптики прогнозируют от 23 до 28 градусов тепла в дневное время суток, а также понижение температурных показателей до +9 градусов — в ночное.

Ожидается ветер северного направления со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Накануне, 29 июня, спортивный врач Нея Георгиева назвала суточную норму потребления воды в условиях жаркой погоды — с учетом высокого потоотделения она составляет 1800 мл. Как отметила спортивный врач Евгения Егорова, недостаточное потребление жидкости может спровоцировать образование камней в почках. 25 июня врач-педиатр Зоя Скопилева подчеркнула, что при высоких температурах важно пить именно воду, а не сладкие прохладительные напитки.

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