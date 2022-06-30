Синоптики спрогнозировали до 28 градусов тепла в Московском регионе 30 июня

Переменная облачность, отсутствие осадков и до 28 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в четверг, 30 июня. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 26 до 28 градусов выше нуля, ночью — до +14 градусов.

На территории Московской области синоптики прогнозируют от 23 до 28 градусов тепла в дневное время суток, а также понижение температурных показателей до +9 градусов — в ночное.

Ожидается ветер северного направления со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Накануне, 29 июня, спортивный врач Нея Георгиева назвала суточную норму потребления воды в условиях жаркой погоды — с учетом высокого потоотделения она составляет 1800 мл. Как отметила спортивный врач Евгения Егорова, недостаточное потребление жидкости может спровоцировать образование камней в почках. 25 июня врач-педиатр Зоя Скопилева подчеркнула, что при высоких температурах важно пить именно воду, а не сладкие прохладительные напитки.