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Путин отреагировал на шутки про раздевание во время саммита G7

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент России Владимир Путин прокомментировал шутки лидеров G7 перед фотографированием на саммите, которые захотели раздеться или снять пиджак, чтобы выглядеть «круче», подобно российскому лидеру.

«Я не знаю, как они хотели раздеться. До пояса, либо ниже пояса, но думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае, если вспомнить Пушкина, я могу ошибиться там в словах, в деталях, но, по-моему, он сказал, что можно быть дельным человеком, но думать о красе ногтей. Поэтому я безусловно с этим согласен, в человеке всё должно быть гармонично развито, и душа, и тело», — рассказал российский лидер «Известиям» в среду, 29 июня, после Каспийского саммита.

Путин напомнил о важности здорового образа жизни, физической культуры и спорта, отказа от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, чтобы хорошо выглядеть.

«Все коллеги, о которых вы сказали, я их всех знаю лично, у нас не самый лучший период наших отношений и это понятно, но тем не менее все люди, они лидеры, есть характер, и если они захотят, они нужного успеха безусловно добьются. Но нужно работать над собой. А то, что они об этом говорят, это хорошо, за это похвалю», — резюмировал он.

На саммите G7 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спросил коллег, не следует ли им раздеться и снять пиджаки, чтобы выглядеть «круче, чем Путин». Лидеры G7 также вспомнили фотографии, на которых российский лидер запечатлен на лошади с голым торсом.

29 июня Путин прилетел в Ашхабад на шестой Каспийский саммит. Это первая поездка за рубеж президента РФ с начала специальной военной операции по защите Донбасса. Спустившись с трапа самолета российский лидер проследовал к автомобилю, подходя к которому снял с себя пиджак.

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