С Трампа сняли обвинения в неуважении к суду Нью-Йорка

Бывшего президента США Дональда Трампа больше не обвиняют в неуважении к суду Нью-Йорка. Об этом 29 июня сообщила телекомпания CNN со ссылкой на постановление судьи.

«Верховный судья штата Нью-Йорка Артур Энгорон сказал, что он рассмотрел дополнительные документы, представленные Трампом, и офис генерального прокурора согласился с тем, что для устранения его неуважения были выполнены все условия», — сообщает телеканал.

В апреле Генеральная прокуратура решила привлечь Трампа к ответственности из-за отказа предоставить судебным органам документы, чтобы расследовать финансовые операции бизнесмена и его компании Trump Organization. Поведение Трампа рассматривали как неуважение к суду, вследствие чего его обязали выплачивать по $10 тыс. каждый день.

В июле 2021 года компанию Дональда Трампа Trump Organization обвинили в нарушении налогового законодательства. Соответствующие уголовные обвинения предъявлены компании и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу. Отмечается, что организация и ее директор на протяжении 15 лет участвовали в преступной схеме по уклонению от выплаты налогов. Так, им вменяются мошенничество, сговор, хищение имущества и подделка документов. В свою очередь Трамп охарактеризовал дело как политическую «охоту на ведьм».

В феврале прошлого года СМИ сообщали, что прокуратура Нью-Йорка расширила расследование относительно финансовой деятельности экс-президента США из-за сделок в сфере недвижимости на Манхэттене.

По информации журналистов, власти заинтересовались займами, которые Трамп получил от нескольких дочерних фирм компании Ladder Capital, занимающейся ипотечными кредитами, на общую сумму около $280 млн.