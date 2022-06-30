Региональное МЧС подтвердило обнаружение вертолета Ми-8 в Якутии

Обнаружение потерпевшего крушение вертолета Ми-8 в Якутии подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Республике Саха (Якутия) в среду, 29 июня.

По данным ведомства, в Якутск доставили восемь человек, пострадавших при жесткой посадке вертолета.

«В 15:30 (мск) от экипажа вертолета Ми-8 поступило сообщение о жесткой посадке в Алданском районе Республики Саха (Якутия). Для проведения поисково-спасательных работ к месту жесткой посадки вертолета в Якутии вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту», — добавили там.

По предварительной информации в вертолете могли находиться 23 человека, пять из которых пострадали, отметили в МЧС региона.

Ранее, источник «Известий» сообщал, что при жесткой посадке вертолета в Якутии пострадали 23 человека. Состояние семерых оценивается как тяжелое, еще семь человек — в состоянии средней степени, девять — легкой. Всех пострадавших доставят лечебные учреждения Якутска.

В среду, 29 июня, вертолет «Полярных авиалиний» вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагда.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

Позже стало известно, что на борту Ми-8, помимо членов экипажа, находились 20 сотрудников авиалесоохраны.