Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поблагодарил Алиева за идеи по развитию сотрудничества в Каспийском регионе
Общество
Власти Калининградской области начали работу над субсидированием транзита
Общество
Источник сообщил об обнаружении потерпевшего крушение в Якутии вертолета Ми-8
Политика
Путин назвал глубоким характер отношений России и Ирана
Экономика
Бастрыкин рассказал о новом виде налоговых преступлений в России
Общество
В СК РФ предложили конфисковывать имущество чиновников за коррупцию
Мир
В Швеции потребовали от премьера пояснить суть обещаний Эрдогану
Мир
Всех обвиняемых по делу о терактах в 2015 году в Париже признали виновными
Экономика
В США заявили о сокращении глобального экспорта полупроводников в РФ на 90%
Мир
Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом
Мир
НАТО не стало давать Грузии обещаний о сроках вступления в альянс

Серийное производство легкого танка США начнется в 2025 году

0
Фото: GDLS
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия США выбрала компанию, которая начнет серийное производство легкого танка по программе Mobile Protected Firepower (MPF). Об этом 29 июня написало издание Defense News (DN).

Берут на пушку: зачем армия США наращивает огневую мощь
Какими оказались планы совершенствования американской артиллерии

Как говорится в публикации, тендер выиграл производитель военной техники General Dynamics Land Systems (GDLS). Отмечается, что в планах создать легкий танк, который предназначен для улучшения мобильности, защиты и возможностей прямой наводки.

По информации издания, подрядчик изначально поставит 26 танков, однако контракт позволяет армии приобрести еще 70 единиц военной техники на общую сумму $1,14 млрд.

Источники DN сообщили, что восемь из 12 прототипов, которые использовались во время конкурса, планируют модернизировать и отправить в армию.

«Ожидается, что первые серийные автомобили будут поставлены чуть менее чем через 19 месяцев. Первое подразделение получит 42 машины к концу 2025 года. Армия планирует выйти на полномасштабное производство в 2025 году», — пишет издание со ссылкой на GDLS.

Программа MPF — это один из компонентов более глобальной программы «Боевая машина нового поколения» (Next Generation Combat Vehicle, или NGСV). Помимо легкого танка, в ее рамках ведутся работы над многоцелевой бронированной боевой машиной (AMPV), боевой машиной пехоты, которой предстоит заменить М2 «Брэдли» (OMFV), роботизированными боевыми машинами и новым основным боевым танком, который заменит М1 «Абрамс».

Ранее, 27 июня, стало известно, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила контракт на $2,3 млрд для производства вертолетов Black Hawk. В рамках пятилетнего договора Армия США получила 120 моделей UH-60M Black Hawk, а также 135 самолетов. В совокупности стоимость тендера увеличилась до $4,4 млрд.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022