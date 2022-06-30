Серийное производство легкого танка США начнется в 2025 году

Армия США выбрала компанию, которая начнет серийное производство легкого танка по программе Mobile Protected Firepower (MPF). Об этом 29 июня написало издание Defense News (DN).

Как говорится в публикации, тендер выиграл производитель военной техники General Dynamics Land Systems (GDLS). Отмечается, что в планах создать легкий танк, который предназначен для улучшения мобильности, защиты и возможностей прямой наводки.

По информации издания, подрядчик изначально поставит 26 танков, однако контракт позволяет армии приобрести еще 70 единиц военной техники на общую сумму $1,14 млрд.

Источники DN сообщили, что восемь из 12 прототипов, которые использовались во время конкурса, планируют модернизировать и отправить в армию.

«Ожидается, что первые серийные автомобили будут поставлены чуть менее чем через 19 месяцев. Первое подразделение получит 42 машины к концу 2025 года. Армия планирует выйти на полномасштабное производство в 2025 году», — пишет издание со ссылкой на GDLS.

Программа MPF — это один из компонентов более глобальной программы «Боевая машина нового поколения» (Next Generation Combat Vehicle, или NGСV). Помимо легкого танка, в ее рамках ведутся работы над многоцелевой бронированной боевой машиной (AMPV), боевой машиной пехоты, которой предстоит заменить М2 «Брэдли» (OMFV), роботизированными боевыми машинами и новым основным боевым танком, который заменит М1 «Абрамс».

Ранее, 27 июня, стало известно, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила контракт на $2,3 млрд для производства вертолетов Black Hawk. В рамках пятилетнего договора Армия США получила 120 моделей UH-60M Black Hawk, а также 135 самолетов. В совокупности стоимость тендера увеличилась до $4,4 млрд.