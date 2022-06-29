Путин опроверг информацию о теракте в Кременчуге

Армия России не наносит ударов по гражданским объектам инфраструктуры. В Кременчуге не было теракта, заявил в среду, 29 июня, российский президент Владимир Путин.

«Просто так «по полям» у нас никто не стреляет», — сказал российский лидер журналистам после шестого Каспийского саммита, передает ТАСС.

Путин также заявил, что российские войска продвигаются и достигают целей в ходе спецоперации в Донбассе. Он отметил, что говорить о сроках ее завершения не стоит — подгонять их неправильно, ведь цель операции — освобождение региона и гарантии безопасности самой России.

28 июня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у Министерства обороны РФ был исчерпывающий комментарий по ситуации в Кременчуге. Он подчеркнул, что ведомство полностью отвергло украинскую версию. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что торговый центр в украинском Кременчуге загорелся из-за детонирования боеприпасов на стоящем рядом складе, по которому нанесли удар Вооруженные силы России.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram сообщение, в котором заявил, что в Кременчуге российские военные якобы «ударили ракетами по торговому центру, где было более тысячи гражданских». В тот же день первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, что ситуация с пожаром в ТЦ напоминает украинскую провокацию в Буче.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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